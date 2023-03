Donación de órganos: tres personas renacen por desprendimiento de donantes y sus familiares

La donación de órganos sigue siendo un acto de desprendimiento que representa una esperanza de vida para miles de peruanos que esperan desde hace mucho el milagro. Y fueron tres los pacientes los que hoy están estables y agradecen a su salvador, un joven de 32 años de edad que perdió la vida en un accidente en Pachacamac.

Cuando este padre de familia llegó con un diagnóstico reservado al hospital de Villa El Salvador el 8 de marzo último, los médicos hicieron lo posible por salvarle la vida. Finalmente, dos días después su corazón dejó de latir y fue ahí en que se activaron los protocolos ante un posible caso de donación.

“Una vez que se nos notificó de este caso, me dirigí al hospital de Villa El Salvador, donde junto con los procuradores del Minsa, tuvimos un primer acercamiento a la familia del joven fallecido. Los padres y la esposa del joven manifestaron su dolor ante su pérdida. No fue una entrevista fácil, recuerdo, mientras hablaba con ellos, su tristeza que los invadía, era una lucha entre si respetar la decisión de su hijo declarado en el DNI o simplemente no hacerlo”, comentó la Dra. Claudia Villarreal, procuradora del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Cerca de la medianoche, los familiares del joven fallecido decidieron respetar la decisión de su ser querido: ser donante. De inmediato se preparó el cuerpo para ser trasladado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para la extracción de los dos riñones, el hígado y las dos córneas.

El hígado fue implantado en un paciente del hospital Rebagliati, un riñón en un paciente del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y el otro en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde de entre todos los pacientes en lista de espera, luego de realizarse los respectivos exámenes clínicos y de laboratorio, se eligió a los más compatibles.

Hoy en día los pacientes trasplantados se encuentran estables, según reportan los médicos trasplantadores de los tres hospitales nacionales del Seguro Social.

“Mi hijo siempre pensó en ayudar a los demás. Siempre estuvo dispuesto, amaba mucho a sus hijos y a toda su familia. Estoy seguro que él está feliz sabiendo que ayudará en salvar vidas de personas que sufren una enfermedad grave. Él es mi héroe y el héroe de toda la familia, nunca lo olvidaremos”, recalcó el padre del joven donante.

EL EQUIPO TRASPLANTADOR

Para este operativo de donación de órganos y tejidos, EsSalud dispuso de aproximadamente 35 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y técnicos de los hospitales nacionales Edgardo Rebagliati Martins, Alberto Sabogal Sologuren y Guillermo Almenara Irigoyen, para la extracción e implante de los órganos y tejidos.

CIFRAS DE TRASPLANTES

La Dra. Mary Díaz, expresó sus condolencias a la familia donante e hizo un reconocimiento a las familias que toman esta decisión. “Estamos profundamente agradecidos a las familias que son capaces de anteponer la solidaridad a su dolor. Estas decisiones admirables nos llenan de esperanza”, puntualizó.

En este 2023, el Seguro Social de Salud ha realizado 63 trasplantes de órganos y tejidos.