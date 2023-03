Por el Día Internacional de la Mujer: Essalud realiza campaña “Mujer luchadora” para prevenir enfermedades

Las mujeres son símbolo de vida y liderazgo, se esfuerzan día a día por ser mejor persona, madre, amiga y profesional. En el Día Internacional de la Mujer, el Seguro Social de Salud (Essalud) realizó la campaña preventiva “Mujer luchadora”, en la que se brindó atención médica especializada y charlas informativas sobre el cuidado de la salud, en sus distintas etapas de vida.

Durante la inauguración de esta jornada, el presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Arturo Orellana Vicuña, consideró que la mujer es lo más valioso que existe en la humanidad y por ello la importancia de realizarse un chequeo preventivo para tener una buena salud.

“Estamos en una feria donde nos preocupamos por la prevención de las principales patologías que afecta la salud de la mujer a lo largo de su vida. Antes, el cáncer era sinónimo de muerte y hoy tenemos mecanismos que ofrecemos para salvarles la vida a nuestros pacientes, brindándoles un tratamiento quirúrgico adecuado”, destacó.

En la actividad participaron Olga Zumarán y Cecilia Tait, quienes en un determinado momento vencieron al cáncer. Ellas compartirán su testimonio y motivaron a las mujeres a realizarse un chequeo para poder detectar a tiempo alguna enfermedad.

Zumarán, exreina de belleza, dijo que está muy agradecida con Essalud porque la ayudó a superar el cáncer de cuello uterino y consideró que las campañas de prevención deben ser todos los años, al tiempo de pedir a las mujeres no esperar estar mal para hacerse un chequeo.

“Aplaudo que hoy están realizando esta campaña tan maravillosa. Ahora es el momento de hacerse su chequeo y despistaje. No tengan miedo, vengan sanas para hacerse sus exámenes”, dijo.

Por su parte, la reconocida voleibolista Cecilia Tait aseveró que cuando la invitaron a la campaña no lo dudó en asistir y participar para dar el mensaje a las demás mujeres y empoderarlas.

“Gracias a la prevención puedo hoy mandarles un saludo y decirles que no tengan miedo, que somos mujeres guerreras, y lo que me encanta y será cada mes, gratuito, porque lo importante es prevenir y no llegar a la muerte”, destacó.

Durante la campaña se brindó atención en diversas especialidades médicas, enfocada en todas las etapas de vida, desde la etapa prenatal hasta la etapa adulto mayor, además de brindar asesoría especializada.

Entre los servicios estuvo la atención prenatal, consejería de lactancia materna, crecimiento y desarrollo, consejería en salud sexual y reproductiva, además de vacunación contra la COVID-19 y especialidades como geriatría, medicina complementaria, psicología, odontología, oftalmología, entre otros.

También se implementaron stands informativos de servicios que brinda EsSalud como la Línea 107, para consejería sobre casos de violencia contra la mujer; Cenate, para recibir atención especializada por telemedicina; talleres de los centros del adulto mayor; mujeres emprendedoras, entre otros.

Esta campaña se replicará todos los meses en diferentes establecimientos de la Red Prestacional Rebagliati con la finalidad de llegar a más mujeres para que puedan acceder de manera fácil a un chequeo preventivo.