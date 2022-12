¡Dos menores salvados! realizan con éxito primer implante de bioprótesis en el corazón

El Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó con éxito el primer implante percutáneo con prótesis de válvula pulmonar hecha de tejido animal para corregir la insuficiencia cardiaca que sufrían desde muy pequeñas, dos menores de 16 años por mal funcionamiento de la válvula pulmonar.

La exitosa intervención, realizada por primera vez en el Perú, tuvo una duración de 2 horas y estuvo a cargo de cardiólogos pediatras intervencionistas del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud y del destacado especialista español doctor José Luis Zunzunegui, cardiólogo infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Arturo Orellana Vicuña, estuvo presente en el alta de Fátima, una de las menores sometidas a esta novedosa técnica de cateterismo, a quien se le entregó un diploma de valentía, en reconocimiento a su esfuerzo por superar este difícil proceso.

“Este es un momento muy importante para EsSalud porque además de luchar contra la Covid-19 en una quinta ola, seguimos brindando atención a nuestros asegurados. El día de hoy estamos dando de alta a la segunda paciente sometida a esta técnica innovadora, una menor que tenía un problema cardiaco muy severo y que ahora está recuperada, es una niña con mucho espíritu de superación”, precisó.

Orellana Vicuña destacó la labor de los profesionales del Incor que constantemente trabajan para estar a la vanguardia del avance de la ciencia y la tecnología.

BENEFICIOS DE LA BIOPRÓTESIS

Por su parte, el director del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) doctor Jorge Luis Ortega, explicó que la bioprótesis implantada en las menores está construida de un segmento de vena yugular vacuna, tiene casi 2 centímetros de diámetro y un soporte de malla metálica (stent).

Explicó que este procedimiento es menos invasivo que la operación convencional a corazón abierto. Esta técnica consiste en implantar en la arteria pulmonar una prótesis de tejido animal, mediante un cateterismo en pacientes que han sido sometidos a varias cirugías previas para corregir la malformación cardiaca congénita que los aqueja.

Con esta prótesis biológica, se evitará que la sangre regrese de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho del corazón, previniendo la dilatación progresiva del mismo, que genera insuficiencia cardiaca y síntomas como fatiga progresiva al esfuerzo.

Las dos pacientes de 16 años fueron dadas de alta en tan solo tres días después del implante y estarán en sus hogares para disfrutar de la Navidad junto a su familia.

Fátima, amante de los deportes, recibió como obsequio del personal de salud, la pelota de vóley que tanto añoraba. “Me siento muy feliz por lo que me acaba de pasar; ahora podré hacer mis actividades físicas con normalidad, antes mi familia y amigas me cuidaban mucho, no podía hacer tanta fuerza, sentía que me desmayaba, ahora que me operaron siento que mi corazón ya no late aceleradamente. Los doctores me han dicho que voy a poder jugar, volver al colegio”, dijo emocionada.

En tanto, Juanita Delgado, madre de Fátima, mencionó que todo este proceso fue muy difícil para ella. “Al principio fue difícil saber que mi hija tenía una enfermedad al corazón, cuando la operaron a los 5 años me sentí más tranquila, pero cuando me dijeron que le tenían que cambiar una válvula en una cirugía a corazón abierto, tuve miedo de perderla. Ahora mi hija va tener una nueva vida, este procedimiento ha sido como un milagro para mí. Doy gracias a los doctores, a las enfermeras porque son unas personas increíbles”, precisó.

EXITOSO TRATAMIENTO PARA “NIÑOS AZULES”

Los pacientes que padecen esta enfermedad, que obstruye la conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, se les conoce como ‘niños azules’ (cianosis), debido al bajo flujo de sangre hacia los pulmones, patología que corresponde a la cardiopatía congénita llamada tetralogía de Fallot.

Con este innovador procedimiento los menores que sufran de esta patología tendrán una esperanza de vida.

Desde el año 2000, la prótesis de válvula pulmonar, se convirtió en la primera técnica implantada en humanos por vía percutánea en Europa y los EEUU.