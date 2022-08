¡Indignante! Hospital Rebagliati retrasa por un año operación a anciana por falta de insumos

La familia de una adulta mayor de 72 años, Isabel Chavarría Rojas, denunció que la anciana no puede realizarse una operación de urgencia porque el Hospital Rebagliati lleva aplazando la intervención durante un año.

La operación se encuentra en calidad de urgente por tratarse de cataratas y degeneración de mácula, sin embargo, dicho nosocomio indicó que no se ha podido realizar la operación por falta de insumos, pese a que el ministro de Salud, Jorge López, negó que haya desabastecimiento en los hospitales nacionales.

“Mi tía viene hace un año tramitando su operación a la vista y cuando finalmente la programan para operarla el 3 de agosto, nos dicen que no hay insumos y que no hay fecha para operarla. Ella es mayor de 72 años, tiene problemas para desplazarse y no sé hasta cuándo vamos a esperar”, dijo un familiar de la afectada.

Añadió que la última vez el hospital programó la intervención para el 3 de agosto, pero no se realizó, ya ha pasado cerca de un mes desde esa fecha y no hay nueva programación. Por esta situación repetitiva, Isabel Chavarría pide ayuda de las autoridades.

Sin embargo, no es el único caso, ya que otros pacientes de distintos hospitales refirieron que hay desabastecimiento de medicamentos y hasta de implementos médicos, incluso, los mismos familiares deben adquirirlos en farmacias o boticas particulares.

MINSA NIEGA DESABASTECIMIENTO

En tanto, el ministro Jorge López aseguró que no hay desabastecimiento en ningún medicamento y que, de acuerdo a Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) actualmente hay capacidad para tres meses en lo que son productos oncológicos.

Con información de RPP.