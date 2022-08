Mitos y tabúes: 7 afirmaciones equivocadas sobre las relaciones sexuales durante el embarazo

Por: Sandra CárdenasRuiz

El embarazo es una de las etapas más importantes en la vida de la mujer y su pareja. Durante este proceso, el cuerpo de la mujer sufre una serie de cambios que también afectarán a su pareja y que podrían alterar la relación. Desde el punto de vista sexual, hay mucho desconocimiento y miedos que impiden que la pareja disfrute de su sexualidad y, al contrario, podrían convertirse en una fuente de conflictos y malestar.

Por ello, la mejor manera de destruir mitos y tabúes es por medio de la comunicación con expertos sobre el tema, es así que la doctora Gabriela Ayllón, ginecóloga y obstetra de la Clínica Internacional y de MEDFEMME, absolverá las preguntas más frecuentes de las gestantes.

1. LA PENETRACIÓN DAÑA AL FETO

Falso. La doctora Ayllón explica que, antropológicamente, se pensaba que se podía dañar al bebé en una relación sexual, pero eso no es del todo cierto. “Está claro que, si no existe ninguna contraindicación médica, la relación sexual está permitida y no se genera ningún daño en ningún momento del embarazo, en ningún trimestre del embarazo, con la relación sexual”, explicó la especialista.

2. EL ORGASMO CAUSA UN PARTO PREMATURO.

La ginecóloga explica que cuando la mujer llega al orgasmo va a generar que libere una hormona que se llama oxitocina, la cual al liberarse se considera que va a desencadenar un trabajo de parto. Sin embargo, existen estudios en los que se demuestran que esta hormona producida por el orgasmo no necesariamente va a desencadenar un alumbramiento prematuro, los estudios que se tiene son controversiales y no tienen sustento suficiente como para generalizar esta afirmación. Por ello, se considera que se podrían tener orgasmos de manera regular durante el embarazo sin condicionarnos al parto prematuro, explicó la ginecóloga, por lo cual esta afirmación también es falsa.

3. EL DESEO SEXUAL DISMINUYE A MEDIDA QUE AVANZA EL EMBARAZO

“Las mujeres pasamos por tres trimestres durante el embarazo. En el primero, que es hacia la semana 13, hay un temor de si el embarazo va a progresar o no y esto puede generar ansiedad también producida por ciertas hormonas que se elevan como la progesterona, y esto genera un poco de miedo en las gestantes. Por ello, de manera general, este temor y ansiedad podrían generar una disminución del deseo sexual”, indicó la experta.

Más adelante, la obstetra explica que “en el segundo trimestre podría elevarse el deseo sexual porque la mujer se siente más segura del embarazo. Y en el último trimestre, que es cuando la mujer tiene un vientre más voluminoso, por la falta de comodidad en el acto sexual podría disminuir la frecuencia del acto sexual”, explicó la doctora Gabriela Ayllón, pero también hizo hincapié que cada embarazo será diferente y la sexualidad de cada uno también es distinta, por lo que no en todos los casos ocurre igual.

4. DURANTE EL EMBARAZO LA MUJER SE SIENTE POCO ATRACTIVA PARA SU PAREJA

Al respecto, la ginecóloga indicó que este punto “es bastante subjetivo y dependerá de cada pareja”, sin embargo, “la mujer pasa por tanto cambios físicos y mentales durante el embarazo que podría repercutir negativamente en su sexualidad”, explicó Ayllón.

Añadió que, de acuerdo a estudios, las mujeres que tiene parejas estables y que comprenden más este periodo pueden sobrellevarlo mejor, pero “eso no quita que algunas gestantes puedan sentir menos deseo sexual y sentirse menos atractivas, lo que repercutirá en su sexualidad”.

La mejor manera para superar este periodo es conversando con la pareja, recibir apoyo médico, y aceptar que en este proceso hay muchos cambios fisiológicos en la mujer que deben entenderse para que la gestante pueda sentirse tranquila y aceptada.

5. EL EMBARAZO PROTEGE A LA MADRE DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Falso. De acuerdo a la doctora Ayllón, la mujer está expuesta a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) durante toda la fase del embarazo, por eso siempre que una mujer está gestando se debe testear si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, algo que también se vuelve hacer a mitad del proceso y en el periparto.

6. EL FRÍO Y EL CALOR CONDICIONAN EL DESEO SEXUAL

“No hay ningún estudio que respalde que el frío disminuye la libido”, manifestó la doctora, y añadió que se pueden tener creencias subjetivas sobre este tema, pero no hay un estudio científico al respecto.

7. TENER RELACIONES SEXUALES EMBARAZADA ES DOLOROSO

Este temor se basa en uno de los cambios que experimenta la gestante durante el proceso de embarazo. La ginecóloga explicó que en el primer trimestre la hormona progesterona se eleva mucho, la cual genera mayor sensibilidad en los pezones y mayor turgencia en los genitales, por lo que en la relación sexual puede haber mayor dolor durante el acto sexual, sin embargo, esta sensibilidad debería reducirse en el segundo trimestre.

Por otro lado, la doctora Ayllón hizo hincapié que estos cambios son subjetivos, pues no todas las mujeres presentan las mismas variaciones.

FINALMENTE, ¿CÓMO LLEVAR UNA VIDA SEXUAL FELIZ DURANTE EL EMBARAZO?

La sexualidad debe ser vista como una parte trascendente del ser humano que no solo proporciona placer, sino que también da bienestar. La doctora Gabriela Ayllón destaca que la sexualidad es fundamental en la salud, por lo que “para mantenernos saludables en cualquier momento de nuestra vida, la sexualidad es importante”, mencionó, Y añadió también que es importante mantenernos en constante comunicación con la pareja para tener una relación sexual exitosa.

“Entender los cambios que pueden pasar [durante el proceso], conversar también con el médico ginecólogo para conocer las pautas de una buena vida sexual”, finalizó la ginecóloga no sin antes destacar la importancia de estar informado y comunicarse con su médico para romper con los temores y los tabúes en torno a la sexualidad durante la gestación.