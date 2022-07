Variante Centaurus: sepa como se trasmite la nueva variante de Covid-19

Ayer, en una conferencia de prensa, el Ministerio de Salud confirmó que ya se ha detectado el primer caso de la variante BA 2.75 en el Perú, una mutación de la variante de ómicron, conocida como Centaurus. Ante ello especialistas alertan sobre su origen y de cómo se transmite.

“La variante Centaurus es una subvariante de Ómicron observada por primera vez en la India y ya se encuentra presente en más de 10 países. Esta afecta de manera mucho más rápida al más del 25% de los casos, y ha mostrado un crecimiento del 17% de nuevos casos diarios. Esta nueva variante podría transmitirse hasta 5 veces más rápido que Ómicron”, indicó la Dra. Mónica Ramírez, jefe de programas preventivos de Sanitas Perú.

Esta variante se diferencia con otras, principalmente, porque presenta hasta ocho tipos de subvariantes o mutaciones en su espiga. Otra de las variaciones que tiene, señala Ramírez, es que cuenta con un abanico de mutaciones en una región específica del virus llamada espícula, lo que hace que sea más escurridiza al sistema inmune.

Estas características hacen a Centaurus una subvariante más transmisible y con más posibilidades de afectar no solo a los no vacunados, sino también a quienes tienen su esquema de vacunación completo. Hasta el momento, los síntomas no han variado, sin embargo, la especialista enfatiza en que es importante observar tos, fiebre, dolor de garganta y malestar general.

¿CÓMO PROTEGERSE DEL CONTAGIO?

El uso de mascarillas, el correcto lavado de manos y mantener la distancia continúan siendo las mejores medidas de protección para evitar el contagio. El evitar exponernos hacia espacios cerrados con poca ventilación o al contacto sin mascarillas también es importante, pues Ramírez indica que es no podemos olvidar que esta subvariante es hasta 5 veces más rápida que otras para ser transmitida.

"Los peruanos debemos recordar que la vacunación continúa siendo uno de los mejores mecanismos para minimizar los síntomas y las afecciones que esta enfermedad podría ocasionar si son contagiados, evitando complicaciones de corto y largo plazo”, finalizó.