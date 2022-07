¿Su hijo no se queda quieto y no presta atención? conozca la causa de su conducta

El 13 de julio es el Día Nacional de la Sensibilización del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), una afección del neurodesarrollo que se caracteriza por la falta de atención, impulsividad e hiperactividad, pero que es muy estigmatizada, mayormente por el desconocimiento.

"Se les rechaza por problemas conductuales, entonces con frecuencia se refieren al niño como 'el que hace problemas', “se porta mal”, “el que alborota”, “desordena", manifestó Sandra Orihuela, médico psiquiatra del Ministerio de Salud (Minsa).

Por esta razón, la doctora recomendó a los padres empezar el tratamiento de forma temprana para evitar la estigmatización y disfunciones sociales en la familia y escuela.

“La intervención tiene que ser a tiempo, no hay que esperar, porque puede generarse disfunción social, sobre todo en la escuela. Mayormente estos niños son distraídos, no cumplen con las tareas, tienen bajo rendimiento y, por impulsividad, a veces son toscos y no se relacionan bien con sus compañeros”, indicó la especialista, además destacó que lo importante es no demorar mucho en el tratamiento ni pensar que “cuando crezca se le pasará”.

SI SON MENORES DE SEIS AÑOS:

La intervención médica depende de la edad. En el caso de los niños menores de seis años, Orihuela indicó que se orienta solo a reforzar las habilidades sociales del menor, a fin de mejorar el área conductual, en tanto que los padres son capacitados en psicoeducación.

MAYORES DE SEIS AÑOS:

Aquí a los niños y niñas se les brinda acompañamiento académico para que aprendan a organizar sus aprendizajes, manejen sus emociones y adquieran hábitos saludables. Orihuela destacó que solo si es necesario se les prescribe fármacos.

ESTIGMATIZACIÓN

El rechazo conductual al que son expuestos los niños y niñas con TDAH puede mermar su confianza y autoestima, a largo plazo, podría hasta generarles cuadros de ansiedad, perturbación en su estado de ánimo, problemas conductuales, episodios depresivos u otros problemas de salud mental, manifestó la especialista.

Finalmente, la doctora destacó que los menores con TDAH también poseen mucha imaginación y eso puede fortalecerse o potenciarse.

Con información de Agencia Andina.