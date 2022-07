EsSalud: Red Prestacional Rebagliati otorgó Premio a la Investigación “Edgardo Rebagliati Martins” a profesionales de la salud

Con el objetivo de fomentar la investigación en el área de las Ciencias de la Salud para lograr una mayor producción científica en los centros asistenciales de la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud que permita optimizar la problemática sanitaria del país, se otorgó el Premio a la Investigación “Edgardo Rebagliati Martins” a los profesionales de la salud que resultaron ganadores en esta nueva edición del 2022.

En esta oportunidad, el concurso científico fue convocado por el Comité de Asesoría a la Investigación en coordinación con la Oficina de Investigación y Docencia del establecimiento de salud bajo la supervisión del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI).

El Dr. Edgard Lindon Miguel Siccha, gerente de la Red Prestacional Rebagliati, resaltó el liderazgo del Hospital Rebagliati en la investigación y docencia del país a través de la publicación de los resultados de los diferentes trabajos científicos que son desarrollados por destacados investigadores de la Institución.

“Es en ese sentido que se asume que la investigación tiene un valor agregado en las decisiones porque permite optimizar la solución de los problemas que aquejan a nuestros pacientes”, precisó el gerente.

Cabe resaltar que el jurado estuvo integrado por destacados profesores de las Facultades de Medicina de las Universidades de la ciudad de Lima, un representante del Cuerpo Médico del hospital Rebagliati, un miembro del Comité de Ética de la Red Prestacional Rebagliati y un miembro del IETSI, quien lo presidió, asegurando la mayor transparencia en la calificación.

QUINTA EDICIÓN DEL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN “EDGARDO REBAGLIATI MARTINS”

En esta quinta edición el primer puesto fue para el doctor Brady Beltrán Garate y sus coinvestigadores, la doctora Denisse Angélica Castro Uriol, la licenciada Esther Cotrina Montenegro y doctora Sally Rose Paredes Noguni con el trabajo de investigación “Características Clínico-Patológicas y Factores Pronósticos de los Linfomas de Células- B Grandes Difusos Positivos para Virus Ebstein Barr en Perú”.

Beltrán Garate. jefe del Servicio de Oncología Médica del nosocomio que lideró este proyecto, señaló que este trabajo tiene como objetivo establecer nuevas estrategias terapéuticas frente a este nuevo tipo de linfoma que es más agresivo, demandando un tratamiento diferente.

“Es un trabajo de más de 10 años de investigación con características clínico patológico, donde el linfoma se asocia con un virus prevalente en nuestro país, cuya agresividad afecta a los pacientes mayores, causando un diagnóstico desfavorable comparado a quienes no tienen este tipo de infección”, resaltó el especialista.

El segundo lugar fue obtenido por el doctor José Paz Ibarra y sus coinvestigadores, el doctor Víctor Raúl García Ruiz, doctora Carolina Salas Rodríguez, doctor Julio César Álvarez Gamero y el doctor Fernando Quinto Reyes con el proyecto de investigación “Glucemia de ingreso y desenlaces adversos en pacientes hospitalizados con COVID-19 en un Hospital Nacional Peruano (Estudio Glucovid-Perú), Lima 2020”.

Mientras que el tercer puesto fue para el doctor Juan Carlos Aldave Becerra con el estudio “Factores asociados a la calidad de vida, relacionada a Salud en pacientes pediátricos con inmunodeficiencias primarias durante la pandemia del COVID-19 en dos Hospitales de EsSalud, Lima-Perú 2020”.

Finalmente, se otorgó un premio especial a los Residentes de Medicina Humana, cuya distinción fue para el doctor Miguel Ángel Vences Mijahuanca y sus coinvestigadores, la doctora María Gallo Guerrero, doctor Diego Galindo Talavera, doctora Maira Saavedra Ruiz, doctora Jessica Zafra Tanaka y doctora Cynthia Zevallos Mau con el trabajo “Stroke in Pattents With Covid-19, Factors Associated With Mortality and Depency In a Latin American Country, Perú”.

De esta manera, el hospital Rebagliati continúa su compromiso con la formación de nuevos profesionales y hace especial énfasis en la investigación en salud, pues considera que los resultados de las investigaciones de nuestros profesionales son la piedra angular para la atención oportuna de nuestros asegurados en los servicios de salud.