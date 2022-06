Vacunación baja su ritmo: aplicación de tercera dosis se redujo en 75% de abril a junio

El COVID-19 aún es una enfermedad que genera muertes, sin embargo, el ritmo de la vacunación en nuestro país habría descendido. El analista de datos Juan Carbajal, señaló que la aplicación de las terceras dosis se ha reducido un 75% de abril a junio, pasando de 135 mil a solo 35 mil en junio.

Ante la exigencia de contar con carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados, muchos optaron por colocarse la tercera dosis, por lo que la aplicación en mayores de 18 años pasó de 60 mil a 135 mil a inicios de abril, luego de ello, el ritmo fue descendiendo hasta llegar al los 35 mil que se registran hoy en día, indicó el experto.

“El ritmo está en caída; es como si recién estuviésemos iniciando con la tercera dosis. Y no es que no haya gente por vacunar porque hay 5 millones 700 mil que aún no se han puesto la tercera dosis”, señaló Carbajal.

BAJAN LA GUARDIA

Para el infectólogo Juan Villena, muchas personas se han confiado ante la reducción de casos infectados con COVID-19, por lo que no acuden a vacunarse con la tercera dosis, pese a que hay un alto porcentaje de personas que solo cuentan con las dos primeras dosis.

Villena alertó al Ministerio de Salud (Minsa) que refuerce la vacunación con la tercera dosis explicando a los ciudadanos la ventaja de estar inmunizados frente al virus. Además, cabe destacar que el 64.1% de la población mayor de 12 años cuenta con las tres dosis, por otro lado, expertos aseguran que contar con la tercera vacuna eleva en 90% la protección al virus en comparación con solo contar con dos dosis.

Con información de La República