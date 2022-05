César Munayco sobre incremento de contagios COVID-19: “está focalizado en algunos distritos”

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una alerta epidemiológica ante el aumento de casos COVID-19 de la variante ómicron en la ciudad de Lima, al respecto, el director ejecutivo de vigilancia en Salud Pública del CDC del Minsa, César Munayco, indicó que aún es un incremento focalizado en algunos distritos limeños.

“Básicamente en La Molina, Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y Surquillo. Hemos estado observando en las últimas tres semanas que se ha incrementado casi en un 80%, 90% e inclusive hasta 100%. Esta alerta principalmente se hace porque ya estamos entrando a la temporada de frío y obviamente esto puede incrementar o generar algunos incrementos o brotes, no solamente de COVID-19”, manifestó el experto a RPP.

Por otro lado, aún si bien las últimas tres semanas se dio un incremento de casos, aún se debe seguir observando si esta situación continúa por 4,5 semanas, a fin de monitorear cómo evoluciona la situación.

NO HAY INCREMENTO DE HOSPITALIZACIONES

Munayco también señaló que no se han reportado más ingresos de lo normal a hospitales ni en emergencias. En fallecidos, tampoco se ha registrado cambios destacables, dijo que no hay muchos que recientemente se hayan infectado, por lo cual “todavía solo es un incremento de casos, no hemos observado ningún otro indicador”, explicó.

Exhortó a la población a estar prevenida, pues con la llegada de la temporada de invierno se suele aumentar los casos de resfríos o enfermedades relacionadas con las vías respiratorias que no son necesariamente producto del COVID-19, por lo que recomendó a la ciudadanía a mantener las casas ventiladas, así como los lugares de trabajo, a fin de reducir el riesgo de contagios.

Con información de RPP.