Niños que perdieron a sus padres en la pandemia deben tener apoyo psicológico en las escuelas

Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, cientos niños perdieron a sus padres y seres más cercanos. Es por ello que los especialistas recomiendan que los menores lleven acompañamiento en las escuelas con psicólogos o tutores, con el objetivo de superar el proceso de separación.

Olga Carbajal, psicóloga de Sisol Salud, explicó que debe haber un espacio para que los niños puedan comunicar sus emociones y sentimientos, a través de dinámicas y terapias grupales. “Que el duelo vivido no sea causa de lástima; sí de protección, comprensión y seguridad, para que se sientan en un ambiente de acogida que les permita sentirse tranquilos y seguros”, expresó.

Los menores deben tener un acompañamiento continuo, por parte de sus profesores, compañeros y adultos responsables o voluntarios que refuercen su enseñanza y el proceso de adaptación.

REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES

Los padres o tutores deben dar seguridad a los menores y no realizar comentarios negativos, en especial evitar frases como "Se van a contagiar con otros niños" o "No te acerques a tus compañeros", ya que no ayudarán para que se adapten a la nueva realidad por la COVID-19.

Es recomendable que haya un espacio para que los estudiantes hablen sobre el tiempo en que estuvieron llevando clases virtuales. “Los mensajes que les demos deben ser motivadores en relación a sus aprendizajes y estados de ánimo”, puntualizó.

Sisol Salud cuenta con psicólogos especialistas en los centros médicos Trabajadores del Hospital del Niño, José Carlos Mariátegui, Juan Pablo II (San Juan de Lurigancho), Las Violetas (Independencia) y Huaycán (Ate).

También en los establecimientos de Sisol Camaná y Mirones (Cercado), Chorrillos, Comas, El Agustino, La Victoria, Los Olivos, Magdalena, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.