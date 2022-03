Es turno de ellos: Estudio indica que anticonceptivo oral para hombres tiene un 99% de efectividad

Una píldora anticonceptiva masculina fue presentada en American Chemical Society (ACS) y demostró prevenir eficazmente el embarazo, además de no presentar efectos secundarios.



Se sabe que en el mercado existe infinidad de métodos anticonceptivos para las mujeres, desde píldoras hasta dispositivos intrauterinos, sin embargo, no hay muchas opciones para los varones, más que el uso de preservativos y la vasectomía.



Ante este panorama el investigador, Abdullah Al Noman, de la Universidad de Minnesota de EE.UU. y autor del trabajo de píldoras anticonceptivas para hombres explicó que querían desarrollar un anticonceptivo masculino no hormonal para evitar estos efectos secundarios.



USARON RATONES



La prueba fue realizada en ratones y se detectó que "la eliminación del gen RAR- a en ratones macho los vuelve estériles, sin efectos secundarios", señaló el medio ABC.



De acuerdo con el citado medio de comunicación, los investigadores lograron dirigir a una proteína de un ácido receptor de ácido retinoico alfa (RAR-), la cual pertenece a una familia de tres receptores nucleares a este ácido que se forman la vitamina A, la cual desempeña funciones importantes en el crecimiento celular, tales como la diferenciación (incluyendo la formación de espermatozoides) y el desarrollo embrionario.