Cevallos sobre variante Ómicron: Esperemos que no sea necesario volver a una cuarentena

La variante Ómicron del coronavirus encontrada en Sudáfrica y altamente contagiosa, ha encendido una alerta epidemiológica en diferentes países, que han optado tomar medidas como la restricción de vuelos.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que Ómicron aún no ha llegado al Perú, sin embargo pidió a la población mantener las medidas de seguridad para evitar una posible tercera ola.

Consultado sobre si se dictaría alguna eventual medida como el retorno a una cuarentena, el titular de la cartera de Salud señaló que "por ahora esperemos no sea necesario".

"Esperemos que no, que no sea necesario eso (volver a cuarentena]), pero va a depender a la evolución de la propia pandemia y con los cuidados que tengamos como sociedad. Acá, no solo basta que solo el Minsa extienda sus puertas, necesitamos que la sociedad no se descuide", dijo en diálogo con Canal N.

Ómicron es una nueva mutación de la COVID-19 que avanza a paso veloz en diversas partes del mundo debido a su rápida transmisibilidad. La OMS utilizó la categoría "variante de preocupación".

"La vacunación por suerte marcha aceleradamente, estamos casi en el 66 % de la población vacunada, nuestra expectativa es llegar al 80 % y creemos que lo vamos a lograr", indicó Cevallos.

RESTRICCIONES EN OTROS PAÍSES

En países como Estados Unidos y Chile se ha restringido el arribo de vuelos desde países de África para evitar la importación del virus a sus territorios.