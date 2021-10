Covax Facility no entregará este año todas las vacunas comprometidas a Perú

El mecanismo Covax Facility no podrá cumplir con la entrega del total de vacunas comprometidas para este año al país, según informó el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, quien dijo que se priorizará la entrega a los países que están por debajo del 10% de cobertura.

“El mecanismo Covax ha informado que no va alcanzar a entregar todo lo que estaba comprometido hasta final de año. Se espera que en el mes de noviembre-diciembre se tengan más vacunas disponibles, pero eso va tomar hasta principio de 2022 para concluir todas las adquisiciones”, informó el funcionario al ser consultado por el retraso de envío de dosis al Perú.

Barbosa añadió que esta demora no solo es para el Perú, sino para todos los países que participan del mecanismo; además, que las dos razones que motivaron esta situación son, que los laboratorios están priorizando los acuerdos bilaterales con algunos países, y porque no se permite la exportación de vacunas al Serum Institute of India, que era el mayor productor del mecanismo Covax Facility para 2021.

Con información de Gestión.