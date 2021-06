Cusco: próxima semana inicia vacunación a personas con enfermedades raras

Entre 8 000 y 10 000 personas que presentan enfermedades raras y huérfanas (ERH) en Cusco podrán ser vacunadas contra el COVID-19 en la siguiente semana gracias a la priorización que tienen sus casos dentro del proceso de inmunización.

La información fue dada por el gerente regional de Salud, Juan Alberto Spelucin Runciman, quien afirmó que para este fin se ha elaborado un padrón de este grupo de personas en coordinación con EsSalud.

Las autoridades sanitarias señalaron que la semana pasada se cumplió la vacunación contra el coronavirus a personas con esquizofrenia, maniacos depresivos o bipolaridad, retraso mental y autismo.

OBSTÁCULOS

Siguen existiendo dificultades en la atención de los tratamientos considerados de alto costo por no tener sustento científico o no estar en el mercado nacional. A su vez, existen muy pocos profesionales médicos y no médicos capacitados en los temas de las ERH.

De otro lado, Spelucin Runciman, refirió que continúa la vacunación a los adultos mayores de 70 en su segunda dosis, así como a los mayores de 60 años que la semana pasada no lograron su vacuna por el tema de las elecciones. Este proceso concluirá en 3 días.

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS?

Las enfermedades raras y huérfanas (ERH) se caracterizan por ser diversas y poco frecuentes, pero van asociadas a cronicidad grave, progresiva, con tendencia a la discapacidad y gran impacto en la calidad de vida de las personas que las padecen y en sus familias. No tienen tratamiento específico, en la mayoría de casos requieren de cuidados paliativos.

En el Perú se financia el tratamiento de algunas enfermedades consideradas en el listado de ERH, aprobado mediante Resolución Ministerial 230-2020-/Minsa, a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) del Seguro Integral de Salud (SIS).