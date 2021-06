Contagios vienen disminuyendo por 9 semanas consecutivas en gran parte del país, según Gobierno

Sin embargo, dicho panorama no se registra en todo el país. Imagen referencial (Google)

El Gobierno de Francisco Sagasti informó la tarde de este miércoles que en gran parte del territorio nacional los contagios por la COVID-19 vienen descendiendo por nueve semanas consecutivas.

Además, señalaron que lo mismo viene ocurriendo con la cifra de fallecidos, pero desde hace seis semanas continuas.

No en todo Perú registra el mismo panorama

Sin embargo, aclararon que dicha situación no es homogénea en todo el país. “Hay tres provincias del departamento de Arequipa, me refiero a las provincias de Arequipa, Caravelí y Castilla, que no siguen esa tendencia hacia el descenso”, informó Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros.

Ante este panorama, indicó que estas tres localidades ingresarán a partir de este lunes 14 de junio al nivel de alerta sanitaria extrema.

Más ayuda

“En segundo lugar, el Ministerio de Salud (Minsa) va a elaborar un paquete de apoyo complementario de medidas con carácter de urgencia precisamente para fortalecer el sistema sanitario de Arequipa, ello en adición al apoyo que ya viene siendo proporcionado desde hace algunas semanas”, dijo.