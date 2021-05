SIS cubrirá tratamientos por secuelas del coronavirus

A una semana de anunciar la afiliación de toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional que no cuente con seguro de salud, el Gobierno dio a conocer algunas modificaciones en la cobertura Seguro Integral de Salud (SIS), entre ellos el tratamiento de secuelas del Covid-19.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, explicó que se ha destinado un presupuesto de 250 millones de soles para el aseguramiento universal, lo que podría beneficiar a más de 7.3 millones de personas.

“Cinco millones de personas que estaban en el SIS reciben solo una atención básica, esa atención básica no cubre, por ejemplo, la atención a las secuelas de la COVID-19, ahora va a cubrir. El SIS ahora es realmente integral, no debe haber ningún peruano que no tenga seguro. El SIS va a cubrir una atención prioritaria para esa población”, sostuvo el ministro.

Asimismo,1.3 millones personas con DNI pero sin ningún tipo de seguro y más de 370,000 personas indocumentadas, la mayoría pertenecientes a las comunidades nativas amazónicas y altoandinas que contarán con la cobertura del SIS.