Trastornos de sueño podrían provocar diabetes, ansiedad y enfermedades cardiovasculares

EsSalud recomienda acudir al especialista en caso las personas presentarían estos trastornos del sueño que no solo afectan la salud física y mental, también merman la calidad de vida. (Foto: EsSalud)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) señaló que las personas que padecen de apnea del sueño (ronquido y ahogos durante las noches) tienen riesgo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, depresión y ansiedad.

Por ello, EsSalud recomienda acudir al especialista en caso las personas presentarían estos trastornos del sueño que no solo afectan la salud física y mental, también merman la calidad de vida.

PANDEMIA HA AFECTADO LA SALUD

La doctora Rocío Ramírez Campos, médico del Servicio de Otorrinolaringología del hospital Alberto Sabogal, sostuvo que la pandemia por el COVID-19 ha afectado la salud provocando insomnio, ansiedad, ataques de pánico, que afectan la salud física y mental.

La especialista explicó que para tratar estos casos se utiliza la poligrafía cardiorrespiratoria para monitorear al paciente mientras duerme en su casa y también el Dispositivo de Presión Positiva (CPAP), una mascarilla con aire a presión que evita que el paciente ronque.

RIESGOS DE PADECER INSOMNIO

Ramírez Campos indicó que las personas que padecen de insomnio no solo no duermen bien, sino que además van a tener sueño durante el día, no van a rendir como antes en el trabajo, cambian de humor y, en algunos casos, están irritables.