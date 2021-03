Lanzarán app para identificar a adultos mayores que no pueden ir a centros de vacunación

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que el Gobierno próximamente lanzará una aplicación para identificar a los adultos mayores que no pueden desplazarse a sus centros de vacunación por algún problema.

“Hay una población que no puede desplazarse y a través de una app que se va a poner en conocimiento de toda la población se pueda identificar a los adultos mayores que no tienen capacidad de desplazamiento y ¿para qué este dato? Porque a estas personas vamos ir a vacunarlas en sus domicilios, por lo tanto no deberían preocuparse porque los vamos a identificar a todos por DNI y distrito de residencia”, señaló.

Asimismo, el titular del Minsa exhortó a las personas que no estén inscritas al Sistema Integral de Salud (SIS) a hacerlo, para facilitar el proceso de identificación e inmunización.