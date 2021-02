¡Tenga cuidado! un simple resfrío podría ser el primer síntoma de COVID-19

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Manuel Espinoza, explicó que en esta crisis sanitaria un resfrío ya no puede considerarse como una simple enfermedad, pues podría significar los primeros síntomas del COVID-19.

El experto indicó que las señales más frecuentes que se están recibiendo por el nuevo coronavirus en la segunda ola son dolor de garganta, carraspera, escalofríos y fiebre, pero, además, se suman posteriormente la pérdida de olfato y gusto y, con la llegada de las nuevas variantes, también se presentan cuadros de diarrea, informó a agencia Andina.

Advirtió que de tener al menos dos de estos síntomas, no se deben menospreciar y recomienda llamar al 113, línea del Minsa, además, mantener cuarentena por 14 días para controlar la enfermedad y no contagiar a nadie. Cabe mencionar que en la fase “pre-sintomática” (antes de los síntomas) la carga viral es bastante alta.