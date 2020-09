Pilar Mazzetti aseguró que los asintomáticos contagian “en porcentajes muy pequeños”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló durante una entrevista con un medio local, que la capacidad de contagio de una persona con COVID-19 que es asintomática, es bastante baja.

Durante la entrevista a Mazzetti, se le preguntó sobre porqué el Ministerio de Salud no obligaba a las empresas de reparto a tomar pruebas de descarte a los trabajadores, a lo que la ministra respondió: “Se hace prueba al que tiene síntomas, el que no tiene síntomas no necesita pruebas porque el que está positivo sin síntomas no contagia”.

La titular del Minsa explicó que en los protocolos se especifica a las empresas de este rubro que deben realizarse controles para supervisar si alguien tiene síntomas, de encontrarse recién en ese caso se procederá a tomar una prueba para verificar si hay infección con el COVID-19.

Añadió que los protocolos de entrega de pedidos evitan el contacto entre repartidor y cliente, por lo que el riesgo de contagio es bajo. Además, dijo que en ningún país del mundo los asintomáticos son reportados con diagnóstico positivo al coronavirus.

“El asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y únicamente cuando toca o respira. (...) Si uno tiene toda la protección debida, suficiente distancia, las manos higienizadas, con mascarilla, más todas las precauciones que se han establecido para este tipo de servicios, (no hay contagio), si no ya hubiéramos tenido hace rato un incremento de casos por el delivery”, manifestó a RPP.