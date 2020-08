Federación Médica inicia paro de 48 horas por incumplimiento de acuerdos con el Gobierno

FMP señaló que los incumplimientos incluyen aumento del presupuesto en salud y falta de equipos de protección personal.

La Federación Médica del Perú inició este miércoles un paro de 48 horas opara reclamar por el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno. La medida incluye a las instituciones del Minsa, organismos públicos y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) a nivel nacional.

Dichos incumplimientos incluyen el incremento del presupuesto en salud y la falta de equipos de protección personal a sus trabajadores. Representantes de la federación protestaron desde el Hospital del Niño de Breña.

"Nos vemos obligados a realizar la protesta porque el presupuesto en salud no se incrementa, la ley de rectoría no tiene reglamento y no se homologa la escala salarial entre el Minsa y la Federación" indicó el médico Godofredo Talavera a medios locales.

No obstante, afirmó que la atención para pacientes COVID-19, emergencias y hospitalizados está asegurada. Como se sabe, este miércoles también se inició una medida similar por parte de trabajadores del sindicato de la Federación de Salud en el Hospital Rebagliati.