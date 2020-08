¿OMS pone fecha al fin de la pandemia de la COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud señala que la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 durará menos de lo que lo hizo la gripe en España de 1918, que duró dos años.

"Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años. Especialmente si podemos unir nuestros esfuerzos y aprovechando al máximo las herramientras disponibles y esperando que podamos tener herramientas adicionales como vacunas, creo que podemos ponerle fin un período de tiempo más corto que la gripe de 1918" indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

También el director general de la OMS se sinceraba señalando que solo la vacuna no pondrá fin a esta pandemia: "Ningún país podrá resolver este problema por sí solo hasta que tengamos la vacuna, que sería una herramienta vital y esperamos tenerla lo antes posible, pero no hay ninguna garantía de que la vayamos a tener (la vacuna), e incluso si la tenemos no va a poner fin a la pandemia por sí sola".

Sobre los confinamientos agregó que "no son una solución a largo plazo para ningún país", además, que todos los países tienen que "aprender a controlar y manejar este virus usando las herramientas actuales", y "hacer los ajustes en la vida diaria que son necesarios para mantenerse a salvo".