Pilar Mazzetti sobre vacuna rusa: “Ninguna vacuna ingresará al país sin autorización de su sector”

Hace unos días el anuncio del registro en Rusia de la primera vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19 ha originado comentarios en todo sentido. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, también se refirió a una posible adquisición del antígeno creado en esa nación por nuestro país.

“No he visto ninguna publicación sobre la vacuna rusa. Tampoco he visto la cantidad de pacientes que han sido parte de los ensayos clínicos, tampoco he visto cuántos han aumentado sus defensas y cuántos meses les han durado esas defensas”, aseguró la ministra a una radio local.

“Toda la comunidad científica está a la espera de que se hagan las publicaciones correspondientes para que todos estemos al tanto de las características de la vacuna”, agregó Mazzetti.

Sobre una posible adquisición de la vacuna denominada Sputinik V, la titular del sector Salud indicó que espera que en los próximos días Rusia publique mayores detalles sobre la vacuna producida por el Instituto Gamaleya.