MINSA realiza campaña de vacunación “puerta por puerta” en las zonas más vulnerables

En los 5 meses que llevamos de emergencia sanitaria la concurrencia a los centros de salud para la vacunación de menores de edad disminuyo en un 40%. Esta situación es sumamente preocupante, pues los niños y adolescentes podrían quedar expuestos a una serie de peligrosas enfermedades.

Sobre este tema la responsable de la Red Integrada de Salud Pachacamac – Minsa, la Dra. Isabel Atauje Gómez, indica que “los riesgos de no vacunar a un niño a tiempo es hacer una enfermedad severa que incluso los puede llevar a la muerte (…) por ejemplo una enfermedad como la polio que ya está desterrada si nosotros no cubrimos a la población y viene de una población externa de otros países que no tienen la vacuna o la enfermedad ya desterrada podemos iniciar con brotes de enfermedades” agregó.

Con la llegada de la COVID-19 a nuestro país los padres de familia dejaron de acudir a los centros de vacunación, principalmente por miedo a que sus pequeños se contagiaran del temible virus.

Es innegable que con la pandemia aumentaron los problemas con respecto a la vacunación ya que se debía respetar el distanciamiento social y a esto se suma que la población no quiere acercarse a los centros de salud porque consideran que están contaminados.

Pero para evitar que nuevamente broten enfermedades que se consideran extintas en nuestro país y así también evitar el sufrimiento y muerte de nuestros niños, el Ministerio de Salud en colaboración con las autoridades municipales ha emprendido una campaña de vacunación puerta por puerta en las zonas más vulnerables de nuestra capital.

Tan solo en el distrito de Pachacamac en los próximos días se espera vacunar a 5 mil niños y un número similar de adultos mayores.

El MINSA recomienda que las vacunas no pueden esperar, si esta campaña de vacunación aun no toco su puerta, evite acudir a los hospitales, hágalo a la posta o centro de salud más cercano a su vivienda pues allí recibirá la atención que necesita.