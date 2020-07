COVID-19: Minsa advierte que nuevos contagios son por visitas a familiares y amigos

Ante el incremento del número de contagios diarios de COVID-19 en los últimos días, el director del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, César Munayco, alertó los nuevos casos se están produciendo durante las visitas de familiares y amigos en espacios cerrados como sus domicilios.

“Recibimos información todos los días [en el Minsa] que indica que los nuevos contagios se producen en visitas de familiares o amigos en los domicilios. Lo que ocurre es que la gente se confía porque son personas conocidas. No guardan la distancia y no usan mascarilla, pero la realidad es que no se puede bajar la guardia”, aseveró en RPP.

En ese sentido recomendó a la población a usar las mascarillas, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos al entrar y salir de la vivienda donde visita ya que no se sabe qué cuidados tuvieron las demás personas.

Finalmente recomendó a los pacientes a buscar ayuda en los centros de salud al notar el primer síntoma a fin de evitar que la enfermedad siga avanzando. Precisó que son en los hospitales donde les proporcionan las medicinas. “Los pacientes llegan cuando ya necesitan una cama UCI y ya no hay suficientes”, finalizó.