Pilar Mazzetti: vacuna contra COVID-19 llegaría a mediados del próximo año al país

De acuerdo a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, la vacuna no llegaría a nuestro país para el primer trimestre del 2021, sino a mediados de ese año, según estimó.

“No creo que sea (durante el primer trimestre del próximo año), o sea, eso ya depende de la suerte, pero en términos generales y por lo que vemos hasta ahora todo puede cambiar, porque a mí me dieron un estetoscopio y un martillo de reflejo porque soy neuróloga, pero bola de cristal no me dieron y es un poco precipitado (pensar en) el primer trimestre, muy probablemente va a ser a mediados o (avanzado) el otro año”, aseguró en una entrevista con un medio local.

Además, explicó que al llegar la vacuna se aplicará primero al personal de salud que trabaja en la primera línea contra el virus, así como a bomberos, policías, y posteriormente a la población vulnerable.