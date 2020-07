Estudio revela que personas con Alzheimer no olvidan la música

La música puede ser una aliada contra el Alzheimer. Se trata de una forma de intervención no invasiva y de bajo coste, sin contraindicaciones y que puede llevarse a la práctica con facilidad. Los fármacos que existen actualmente para tratar la enfermedad de Alzheimer no modifican el curso de la enfermedad ni frenan su progreso. No obstante, los tratamientos que reciben las personas afectadas pueden paliar algunos síntomas y mejorar su calidad de vida.

Durante las últimas semanas, un video se ha viralizado en el mundo. Se trata de un español de 101 años que con alzheimer y en confinamiento, tuvo frente a él un piano y sin dudar comenzó a tocarlo.

¿Por qué la música provoca a veces esta reacción en personas que lo han olvidado casi todo? Sin saber muy bien por qué, la música es una de las pocas armas que vence la enfermedad, a pesar de la devastación que provoca esta enfermedad en el cerebro, gran parte de los enfermos de Alzheimen conserva sus recuerdos musicales.

Y es que un estudio señala las posibles causas de este fenómeno e indica que guardamos en áreas cerebrales diferentes de las del resto de los recuerdos las tonalidades.