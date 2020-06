OMS: habrá inmunidad natural cuando más del 70 % de peruanos contraiga la COVID-19

El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rubén Mayorga, informó este sábado que solo habrá inmunidad natural hasta que más del 70% de peruanos haya contraído el coronavirus.

Mayorga expresó la necesidad de retrasar al máximo la aparición de casos hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. Por ello, instó a continuar acatando las medidas sanitarias implementadas para frenar la Covid-19.

Cabe resaltar, que el especialista indicó que han surtido efecto las medidas tomadas por el Gobierno frente a la pandemia, ya que se ha provocado la gradual desaparición del virus y evitó consecuencias más graves en los habitantes.

“El tema es que el COVID-19 se está diseminando gracias a las medidas de cuarentena y distanciamiento social más lentamente de lo que se hubiera diseminado si no se hubiera hecho nada. Hasta que no haya más del 70% de la gente de Perú que haya contraído el COVID-19 no va a haber inmunidad natural, digamos", dijo a un medio local.