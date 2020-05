OMS: "COVID-19 no se transmite de los pies y zapatos a ojos, nariz y boca"

El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Perú, Rubén Mayorga, precisó que la propagación del virus "no se transmite de los pies y zapatos, a los ojos, nariz y boca".

Explicó que no es necesario bañarse y retirarse la ropa que una persona usó para salir a la calle, salvo que haya estado en contacto con pacientes COVID-19.

Asimismo, indicó que la desinfección de mercados y calles con lejía y otros desinfectantes no son efectivos para el combate del coronavirus. "Al piso no es necesario echarle lejía, hay que limpiarlo, pero no es necesario desinfectarlo con lejía", dijo Mayorga.

sobre el uso de mascarilla, el representante de la OMS en Perú indicó que no es necesario usarlas solo cuando sea “imposible mantener la distancia social", con lo que se refiere a lugares con cierta cantidad de personas y espacios cerrados.

Finalizó señalando que, las medidas más efectivas contra el coronavirus son el lavado continuo de manos, evitar tocarse rostro, ojos y boca, y mantener el distanciamiento social de un metro como mínimo.