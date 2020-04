Minsa y CMP acuerdan que médicos extranjeros atiendan casos de Covid-19

El Ministerio de Salud y el Colegio Médico del Perú llegaron a un acuerdo y dispusieron autorizar que médicos extranjeros puedan ejercer su profesión mientras se habilitan sus colegiaturas en nuestro país.

En la reunión entre el ministro de Salud, Víctor Zamora y el presidente del CMP, Miguel Palacios Celi, se acordó que los galenos de diferentes nacionalidades puedan incorporarse a nuestro sistema de salud para atender casos de Covid-19.

También podrán sumar esfuerzos en los equipos de detección de casos positivos.

Como se sabe, hace unos días el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, consideró “un delito” que el Gobierno permita que médicos extranjeros en el Perú puedan ejercer la profesión sin colegiarse.

“Decir que no se colegien los médicos me parece un delito, un mínimo es que los médicos que van a atender se colegien. No se puede ejercer la medicina sin estar colegiado, es una falta de respeto para todos los médicos del país”, sostuvo en el programa Punto Final.