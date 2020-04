Ciro Maguiña: levantar cuarentena el domingo sería “muy peligroso”

Vicedecano del Colegio Médico del Perú advirtió que la tendencia de la curva es “preocupante” y opinó que el aislamiento debería continuar hasta el 10 de mayo.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, aseguró este domingo 19 de abril que la cuarentena decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus debería durar hasta el 10 de mayo, tras advertir que la medida para evitar el contagio “ha funcionado parcialmente”.

En entrevista con Canal N señaló que “aún no se ha llegado al pico” de la curva de la enfermedad, por lo que levantar la inmovilización social obligatoria el domingo 26 de abril “podría ser muy peligroso” para el país, y se corre el riesgo de una segunda ola para la cual el sistema de salud no está preparado.

“Nosotros estamos entrando a la mitad de la curva con crecimiento sostenido y miren lo que pasa, en todo el Perú crecen en todo lugar los infectados, faltan cámaras y ese panorama se puede empeorar si bajamos la guardia”, indicó.

“La cuarentena ha funcionado, pero si no hacemos la contención con los médicos, con las pruebas y se baja la guardia, en unos días más se puede generar una segunda ola que el sistema no va a resistir”. Aclaró que el Colegio Médico del Perú no se opone al levantamiento de la medida si la curva “comienza a bajar”.

No obstante, dijo, “la tendencia es preocupante”. Maguiña opinó que la cuarentena debería extenderse hasta el 10 de mayo para luego aplicarse una reactivación gradual hasta fines de dicho mes. Si bien “el tema económico está en juego”, “la economía se puede recuperar, la vida humana no se recupera”, aseguró.