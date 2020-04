Coronavirus: ¿qué hacer si vives con alguien que no respeta el confinamiento?

Hemos visto por las noticias casos de gente irresponsable que parece no entender lo grave de una pandemia o simplemente no valora la vida propia ni la ajena ¿Qué hacer si nos tocó vivir con una?

Para nadie es un secreto. Desde que se dictaron las medidas para prevenir el contagio del coronavirus, las noticias no han dejado de presentarnos casos de personas que parecen no entender lo grave de esta pandemia o simplemente no valoran suficiente su vida o la de otros.

Puesto que en nuestra realidad no es ajena la figura de los compañeros de piso o ‘roommates’, es posible que hoy muchos jóvenes estén ante una situación difícil: ¿qué hacer si la persona con la que comparto vivienda no está tomando en serio el confinamiento o los consejos de seguridad?

La revista VICE de Estados Unidos propone los siguientes consejos:

Reunirse y hablar sobre lo que esperan de cada uno en las siguientes semanas. Este es el momento para esa conversación: “Oye, ¿estás libre? Me gustaría que habláramos de todo lo que está pasando y ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer y cómo vamos a proceder en casa".

Si se niega a cambiar su comportamiento, haz el esfuerzo e intenta comprender por qué. Aunque es siempre irracional, el escepticismo ante el virus puede variar mucho de persona en persona. Si es el caso de tu compañero, averigua qué es lo que piensa.

Así podrás hablarles con empatía y argumentar correctamente tu posición. Sin embargo, recuerda: están siendo irracionales. Si no logras convencerlo, es hora de ser práctico y cuidarte a ti mismo.

¿No conseguiste que razone? Procede como si estuviera infectado. Cuando no quieres contagiarte de algo, evitar el contacto con personas enfermas o los objetos que utilizan. Es hora entonces de cambiar nuestras costumbres de limpieza y desinfectar, ya que ellos no lo harán.

¿Es justo este trabajo? No ¿Importa? No ahora (posiblemente pasada esta situación y llegado el momento de renovar el contrato). Sin llegar al punto de perseguir a tu compañero limpiando todo lo que toca, sí es necesario que desinfectes la zona o los objetos que toque antes de usarlos tú.

Los especialistas recomiendan usar guantes desechables, ventilar las zonas comunes (5-10 min. diarios mínimo). Limpiar a diario con agua y jabón, prestando atención a zonas de recepción y superficies que se tocan con frecuencia. No sacudir la ropa y guardarla en bolsas herméticas.

La ropa debe lavarse a 60-90° y secarla bien. Una bolsa en la habitación se cierra y se introduce en una segunda bosa fuera de la habitación para meter los guantes y la mascarilla y va a la tercera bolsa que va al contenedor (no reciclable).

También se debe usar lavavajillas o lavar con agua caliente. Al finalizar la limpieza quitarse los guantes y tirarlos a la basura, Realizar posteriormente una higiene completa de manos, agua y jabón, al menos de 40 a 60 segundos.

Quédate en tu habitación. Si tu compañero continúa con sus acciones irresponsables, probablemente tendrás que confinarte en tu propia casa. Recuerda: no es justo, pero no importa ahora mismo. No podrás evitar usar las zonas comunes, pero sigue las recomendaciones de limpieza.

No pases mucho tiempo en estas zonas comunes aunque estén vacías. Si no sabes si debes limpiar algo con cloro, ante la duda es mejor limpiarlo.

Ser firme con las visitas. Si la irresponsabilidad llega al extremo de traer gente a la casa (algo prohibido ahora mismo), no tengas miedo a ser tajante y hacer sentir mal a ambos. El problema de infringir las normas no es tuyo. Sino de ellos.

No dudes en tomar acciones si ves claramente que comienzan a tener síntomas. Sin llegar a extremos, esta situación es algo que se debe hablar directamente. La obligación, urgencia y gravedad de la situación es mayor si sabes que no respetaron el confinamiento.

Intenta convencerlo de que solo te preocupas por su salud, que es necesario que descansen en su habitación y, si la situación empeora, puedes llamar a un hospital o a su familia, de que se quede en su habitación y no use las zonas comunes. Si no entienden, puedes elevar el tono de tus palabras.

Lo que debe quedar claro es que no puedes seguir pensando en su bienestar a costa del tuyo. Recuerda, no tengas miedo de sonar brusco o enojarte. La salud y la integridad de todos es valiosa. Es momento de ser empáticos y cuidarnos los unos a los otros.