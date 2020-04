MML instaló primera cabina de desinfección en mercado mayorista móvil

Cabina portátil fue instalada en el ingreso del mercado en San Juan de Miraflores, como una medida rápida y eficiente de prevenir el contagio de coronavirus.

La primera cabina de desinfección portátil fue instalada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ingreso del mercado mayorista móvil de San Juan de Miraflores, con el fin de prevenir el contagio del coronavirus. La medida, rápida y eficiente, busca proteger a los ciudadanos, dijeron.

La iniciativa implementada en el club zonal Huayna Cápac, permitirá a más de 1100 personas, entre vecinos, comerciantes (mayoristas y minoristas), transportistas y personal municipal, pasar por un proceso de desinfección de cuerpo completo en solo tres segundos.

La fórmula antiviral utilizada fue hecha con insumos de fácil acceso como alcohol, agua oxigenada, glicerina líquida y agua hervida fría, por lo cual no es tóxica, no mancha la ropa, no irrita la piel ni ojos y no es peligrosa para la salud de las personas, informó la empresa desarrolladora Chayllay,

Además la fórmula, que se aplica en forma de vapor sigue los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cabina, fabricada por los profesionales peruanos Leonardo Almeyda, Mauricio Pérez y Cristian Raymondi, inicia automáticamente al ingresar una persona.

El prototipo permitirá que más de 2000 vecinos puedan ser desinfectados antes de ingresar a un espacio, medida preventiva adicional contra el avance del COVID-19. Además, es de rápido armado, y puede ser transportado y ensamblado en 30 minutos en otro punto de la ciudad.