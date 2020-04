¿Cómo acompañar y atender a un familiar afectado por COVID-19 desde la cuarentena?

Muchas personas alrededor del mundo vienen acatando cuarentena obligatoria o voluntaria, para frenar la propagación del coronavirus entre la población.

En ese marco y por el Día Mundial de la Salud que se conmemora este 7 de abril, Xavier Gómez-Batiste, director científico del Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas en España, brindó una serie de recomendaciones para aplicarlas en diversos ámbitos.

Por ejemplo, ¿cómo gestionar la salud mental de las personas frente a esta pandemia? En ese sentido, el especialista sugirió limitar el acceso a la información y debido ante la incertidumbre si uno está contagiado o no, lo mejor es poner algún filtro para evitar que se convierta en algo obsesivo.

De igual manera brindó consejos sobre cómo acompañar y atenderles desde el confinamiento a los seres queridos afectados por el COVID-19. “Lo primero es lo que estamos haciendo todos de forma natural: dar apoyo con los medios que tenemos; por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp, una herramienta más asociada al ocio, pero que ahora puede ser algo terapéutico (…). Después la estrategia con alguien que lo está pasando mal no puede ser minimizar con un ‘no te preocupes’, sino ser empático y ayudar a manejar su incertidumbre sin negar su situación”, expresó.

Asimismo, instó a compartir información con ellos, “aunque no seamos profesionales”. De igual manera, recomendó escucharlos atentamente y realizar una lista de sus preocupaciones, a fin de trabajarlas. “Enfatizando los aspecto positivos diciendo: ‘tienes síntomas, pero no tienes fiebre’, ‘tienes síntomas, pero has mejorado’”. (Con información de La Vanguardia)