¿Qué síntomas me deben alertar a acudir a un hospital por sospecha de covid-19?

Muchos aún se preguntan cuándo es el momento adecuado para buscar asistencia médica si se tiene sospechas que se tiene coronavirus. Por ello, el doctor Manuel Espinoza del Instituto Nacional de Salud (INS) respondió algunas inquietudes al respecto.

Según informó a Andina, el virus afectará a unas personas más que a otras. “En algunas personas bastará solo algunos días para sentirse bien, en otras, los síntomas durarán semanas y podrían existir complicaciones para respirar, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas o problemas respiratorios previos”.

El médico señaló que una manera de probar que se respira bien es a través del pulsioxímetro, saturómetro o saturador de oxígeno. El valor de peligro que debe obligarnos a buscar ayuda profesional es 90, mientras más baja sea la cifra hay más riesgo de muerte.

Para quienes no cuentan con este aparato, el doctor Espinoza manifestó que hay otras señales que pueden indicar que no se respira correctamente. “Si soy asmático y veo que mis aerosoles ya no me hacen efecto debo pedir ayuda porque estoy en peligro de muerte. Este virus produce neumonía. Mucho cuidado con los adultos mayores porque nunca hacen fiebre, pero sí respiran rápido”.

También indicó que otros síntomas de alerta son quedarse dormido “como si les hubieran dado una pastilla para dormir”, presentar labios morados, perder el sentido de la realidad o empezar a decir incoherencias. Añadió que en todos estos casos se debe buscar ayuda inmediata.

SI TENGO LOS SÍNTOMAS Y NO ME HE HECHO LA PRUEBA

El doctor Espinoza recomienda que si se tiene los síntomas se debe permanecer aislado en el domicilio y que sea la familia quien de alerta a los centros autorizados llamando al 113 (Minsa) o al 107 (EsSalud).

A pesar que sea solo una sospecha, la persona debe permanecer aislada como si le hubieran confirmado el contagio para evitar complicaciones y contagio a más personas.

OTROS SÍNTOMAS

Otros síntomas que se desarrollan durante la infección con coronavirus son dolor de garganta, fiebre, escalofríos, tos seca, náuseas, vómitos, diarreas, la pérdida gradual de sentir sabores y decaimiento generalizado. En este caso deberá comunicarse a las autoridades sanitarias y evitar salir de casa.