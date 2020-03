Prepara tu propio gel desinfectante para prevenir COVID-19

Con los 117 casos confirmados de coronavirus en el Perú, el gel antibacterial se ha vuelto en el mejor aliado para desinfectar nuestras manos. Sin embargo, muchas personas están realizando compras exageradas de este producto víctimas del pánico.

Asimismo, el desinfectar es una medida de seguridad a tomar en cuenta pues la lucha contra la pandemia, convirtiendose en una emergencia sanitaria. Por lo tanto, te enseñamos a como crear tu propio gel antibacterial casero.

Insumos:

- Jarra Medidora.

- Dispensador.

- Glicerina.

- Alcohol al 96%.

- Agua.

Procedimiento:

1. En un dispensador limpio se deposita 250 mililitros de alcohol al 96%.

2. Luego, añadir 92 mililitros de agua y 25 mililitros de glicerina.

3.Por último, mezclar los líquidos dentro del dispensador .

De esta manera, puedes realizar tu propio gel que no resulta difícil y costoso. Según especialistas el gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos, no obstante, nos otorga una cierta protección.

Por ello, es recomendable lavarse las manos por 40 segundos, antes de aplicar cualquier gel.