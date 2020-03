No saludar con beso ni la mano y no compartir el vaso de cerveza para evitar coronavirus

Esta mañana, el presidente Martín Vizcarra confirmó que se ha registrado el primer caso de coronavirus en nuestro país y que se trata de un joven peruano de 25 años que regresó al Perú tras viajar por España, Francia y República Checa.

Tras este anuncio, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, Rubén Mayorga, brindó varias recomendaciones a la ciudadanía para evitar el contagio y propagación del Covid-19 en territorio peruano.

Entre las advertencias está evitar saludar a las personas con un beso en la mejía ni con la mano. Además recomendó a las personas no pasar el vaso de cerveza en las reuniones sociales.

“Yo quería agregar un tema ministra sobre las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasarse el vasito de cerveza, porque el vaso también tiene la saliva y esa es una de las maneras como se transmiten las infecciones”, refirió durante la conferencia de prensa.

Cabe señalar que otras de los consejos que usted debe tomar en cuenta es lavarse las manos entre 45 y 60 segundos de manera frecuente y cubrirse la boca con el antebrazo al estornudar o toser.