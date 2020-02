Día Internacional del Condón: los 5 errores que más se cometen al usarlo

Esta fecha previa al Día del Amor y la Amistad busca promover el uso correcto del preservativo para prevenir enfermedades y embarazos no deseados ¡Cuidado con estos errores!

Como cada año desde su creación en 2012 por la AIDS Healthcare Foundation, este 13 de enero se celebra el Día Internacional del Condón, una fecha previa al Día de San Valentín que busca incentivar el uso responsable del preservativo a fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

No obstante, para asegurar sus buenos resultados, el condón masculino debe utilizarse correctamente, algo que con frecuencia no sucede. Estos son los errores que más se cometen, según especialistas, y que deberías evitar al usar un preservativo:

1. No observar si hay daños. Parece obvio, pero muchos hombres no revisan ni siquiera la fecha de caducidad al comprar un condón. Busca siempre si hay agujeros o rasgaduras en el empaque. Recuerda que nunca debes abrirlo con los dientes, las uñas o cuchillo para no dañarlo.

2. Colocárselo muy tarde. Más de la mitad de hombres se pone el condón después de la penetración y antes de eyacular, lo que anula la protección contra enfermedades. Y aunque reduce la posibilidad, tampoco elimina el riesgo de un embarazo, pues los espermatozoides están presentes en el líquido preseminal. El condón siempre se coloca antes de cualquier actividad sexual (incluido el sexo oral).

3. Desenrollar el condón antes de colocarlo. Un condón desenrollado por completo es más difícil de poner y en el proceso puedes hacerle daños que, aunque no se ven, aumentan el riesgo de contagios. La forma correcta es desarrollarlo en el pene, desde la punta hasta la base, bien colocado.

4. No dejar espacio en la punta. Tras colocar el condón se suele olvidar dejar espacio entre la cabeza del pene y el preservativo. De lo contrario, es más probable que el condón se rompa, especialmente después de la eyaculación. No lo olvides, tras desenrollar el condón en el pene, sostenlo en la base y jala levemente la punta hasta que quede un espacio. Luego aprieta este depósito para expulsar el aire.

5. Utilizar el condón sin lubricante. Cuando se usa el preservativo, el líquido lubricante que produce el pene no puede pasar. Si la lubricación de la mujer no es suficiente, la fricción del condón y la vagina puede romper el látex. Asegúrate siempre de tener la lubricación adecuada en cada encuentro.