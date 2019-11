Día Mundial de la Neumonía: más de 52 mil nuevos casos en el país en lo que va del año

Según informó el Ministerio de Salud, en lo que va del 2019 se han reportado más de 52 mil nuevos casos de neumonía y 1493 muertes por esta enfermedad. De estas alarmantes cifras, el 42% se detectó en niños menores de 5 años mientras que un 33% en adultos mayores de 60 años a más.

En el marco del Día Mundial de la Neumonía, que se celebra este 12 de noviembre, el neumólogo Rubén Huamán dio cinco datos a tomar en cuenta respecto a esta enfermedad, considerada una de las más peligrosas en nuestro país.

1. Especial cuidado en niños y adultos mayores

Hay factores que contribuyen a que los niños tengan infecciones respiratorias como el bajo peso al nacer, la lactancia materna no exclusiva y el no cumplimiento de sus vacunas. En el caso de los adultos mayores es la mala alimentación, falta de hidratación y el no estar abrigado correctamente.

2. Vicios y otros factores de riesgo

Los niños y adultos mayores tienen mayor probabilidad de contraer neumonía debido a que presentan un sistema inmunitario débil. Los adultos mayores presentan pulmones desgastados por la edad pero factores como el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, insuficiencia renal, entre otros, promueven el desarrollo de la enfermedad.

3. Vacuna contra el Neumococo

El Ministerio de Salud aplica gratuitamente esta vacuna a niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, en todos los centros de salud públicos a nivel nacional.

4. Signos de alerta

En el caso de los niños, si presentan mucosidad por la nariz, dificultad para respirar, tos o fiebre, se le debe llevar de inmediato al establecimiento de salud más cercano. En los adultos mayores, los síntomas más comunes son tos, fiebre y dificultad para respirar.

5. Higiene

Para protegerte de las infecciones respiratorias que pueden derivan en neumonía, es importante lavarse las manos regularmente pero, sobre todo, después de usar el baño, antes de manipular alimentos y después de acariciar a las mascotas.