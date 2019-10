¿Los vapeadores son menos nocivos que los cigarros? Especialista advierte sus riesgos

En los últimos 10 años, los vapeadores y los cigarros electrónicos se han convertido en la opción más usada por quienes desean dejar de fumar, sin embargo existe un gran número de personas que usan estos aparatos a pesar que no haber fumado un cigarrillo convencional nunca. He aquí la discusión si esta práctica facilita o no el consumo del tabaco común.

El doctor Brad Rodu, miembro del Centro para el Cáncer James Graham Brown, explicó en Perú 21 que estos dispositivos podrían causar graves daños en la salud de los consumidores, principalmente en los jóvenes, que lo usan para fumar por primera vez.

El especialista estadounidense señaló que los jóvenes tienen el mal concepto que es mejor empezar a vapear en vez de fumar, sin embargo dijo que estos aparatos deben ser una opción solo para fumadores frecuentes que quieren dejar este vicio ya que nada les va a hacer más daño.

El galeno agregó que según cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en su país ya hay 33 fallecidos y otras 1,500 personas que padecen algún mal asociado al uso de vapeadores, sin embargo no se ha determinado exactamente qué enfermedades podrían producirse por el uso de estos dispositivos.

Cabe señalar que en Perú, el Ministerio de Salud consideró que los vapeadores tienen un “alto riesgo de causar envenenamiento por la exposición del líquido que contiene”, por lo que evalúan la regulación del ingreso de estos dispositivos a nuestro país.