Cirugía plástica: lo que debes tener en cuenta antes de someterte a una intervención

El boom de las cirugías plásticas continúa en ascenso. Solo en un año, se calcula que se realizan alrededor de 100 mil intervenciones de este tipo en el país. Ante ello, es necesario tener en cuenta algunos aspectos básicos que garanticen nuestra seguridad antes de entrar a un quirófano.

Según el médico especialista, José Córdova Orrillo, para tomar la decisión de someterse a un procedimiento, lo primordial es informarse tanto sobre el lugar escogido para la intervención, como de la experiencia del cirujano que estará a cargo, pues uno de los errores más comunes – asegura - es confiarse en el “boca a boca” y la experiencia de otras personas

“Muchos optan por operarse donde les recomiendan los amigos, pero se debe investigar el lugar y el medico. No hay que confiar ciegamente en lo que dice (ese) amigo”, precisó.

Consultado sobre el gasto que puede generar un procedimiento, el experto aseguró que la cirugía plástica no puede ser barata, debido a que se trata de una sub especialidad médica que requiere mayor tiempo de estudio del cirujano, quien deberá además acudir a congresos y mantenerse actualizado, para garantizar así la seguridad de su paciente.

“Una cirugía estética no puede ser barata. Puede ser accesible, mas no barata. La accesibilidad la pueden dar con paquetes o pagos, mas no puede ser necesariamente económica (…) Si encuentras un medico que te cobra muy barato, es un medico que probablemente no se mantiene actualizado o no mantiene ese tipo de training de su especialidad”, señaló.

Agregó que por ningún motivo se debe confiar este tipo de procedimientos a cosmiatras, pues no están lo suficientemente calificados para intervenir a un paciente. “Los cosmiatras no son especialistas. No son profesionales médicos ni siquiera de salud”, advirtió.

Por otro lado, recomendó que antes de acudir a un médico cirujano, el paciente tenga plena convicción de lo que quiere hacer, investigue el centro médico de su elección y no tenga ataduras económicas ni problemas familiares, “porque el estrés va muy mal con (el proceso de) recuperacion”.