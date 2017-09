“¿El pan engorda?” Cinco mitos sobre la alimentación al descubierto

“Somos los que comemos”, dice un viejo proverbio. Y no sin razón. La alimentación es un punto base en nuestra salud y esto lo comprendemos cada vez más. Por ello, últimamente la nutrición y la alimentación saludable se ha vuelto un interés común en cada vez más personas.

Pero es necesario caminar con cuidado por este terreno, pues en el tema de la alimentación también existen gran cantidad de mitos que debemos evitar si no queremos caer en experimentos peligrosos para nuestra salud.

Aquí te presentamos los mitos más frecuentes sobre los alimentos que muchos tienen por ciertos, pero han sido desmentidos por la ciencia y debes ignorar si lo que buscas es tener una adecuada nutrición. Así lo recomienda Paloma Rodríguez, nutricionista de Bodytech.

1. ¿El agua engorda durante las comidas?

El agua es un elemento vital. Permite mantenernos completamente hidratados, por lo que es esencial para la salud. No aporta calorías, es decir, es un nutriente acalórico. Por supuesto que consumirla antes, durante o después de las comidas no engorda ni adelgaza en absoluto.

Además, se recomienda consumir diariamente de 2 a 2.5 lts de agua por día para llevar una vida sana. Así que ya lo sabes, este mito no tiene fundamento alguno.

2. ¿La fruta después de las comidas engorda?

Las frutas se aconsejan generalmente para mantener una dieta equilibrada por su alto contenido de vitaminas y minerales. Es importante saber que contienen la misma cantidad de calorías sin importar el orden en que se consuman.

La única forma en que las frutas podrían engordarte es si superas la cantidad de calorías que necesitas. No obstante, su contenido en fibra produce un efecto de saciedad al consumirla. Por ello se recomienda consumirlas dos horas después de las comidas (media tarde), nunca seguidas de los alimentos. El mito es falso.

3. ¿El pan engorda?

Este es un mito que muchos de nosotros hemos dado por cierto, pero realmente el pan es un alimento pobre en grasa y sin muchas calorías, pero su consumo debe ser moderado. Además, hay quienes dicen que la miga aporta más calorías que la corteza.

Esto también es un mito, ya que la miga y la corteza son parte de un mismo alimento, es lógico que ambos tengan el mismo valor. Finalmente podemos decir que ambos mitos en torno al pan son falsos.

4. ¿Hay alimentos que adelgazan?

Tal vez esto sea difícil de creer. ¿Cuántas veces escuchaste que comer ‘X’ cosa era lo que necesitabas para bajar de peso? Pues bien, ya es hora de que lo sepas: Todos los alimentos aportan calorías. Todo depende de la dieta que realicemos.

Lo ideal es realizar un equilibrio entre nuestra ingesta calórica y gasto de energía. Aunque los alimentos 'light' no tengan o tengas pocas calorías, no es que no engorden. Falso.

5. ¿Los productos integrales tienen menos calorías?

Los alimentos integrales tienen cantidades de calorías similares a los productos que no lo son. Sin embargo, tienen una ventaja: tienen más fibra y, por tanto, el tránsito por los intestinos es mejor. El mito es falso.