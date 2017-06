¿Cómo despertarte a las 6 a.m. sin tener que dormirte más temprano? Conoce la ‘calculadora del sueño’

En el mundo actual no es extraño que cada vez tengamos más cosas que hacer en el mismo tiempo o menos y que la rutina nos exija despertarnos cada vez más tempano ¿Qué hacer?

El ritmo de la vida actual cada vez exige más y más de nosotros. En un mundo que comienza a rozar los límites de la industrialización, no es extraño que ya no se distinga el horario en que se trabaja del horario en que se estudia, se descansa, se come o, en líneas generales, se existe.

Esto por supuesto, comprende la hora en que nos levantamos y nos vamos a dormir. Y resulta que cada vez tenemos que levantarnos más temprano para comenzar nuestra jornada, lo cual muchas veces nos deja con la pregunta ¿Cómo descansar lo suficiente para estar listos para un nuevo día?

¿Te despiertas y sientes que no has dormido lo suficiente?

Lo más lógico es pensar que simplemente tenemos que irnos a la cama más temprano. Sin embargo el sitio Web-Blinds.com, señala que el secreto está en acostarse y despertarse en el momento indicado. Por ello, creó la ‘calculadora del sueño’.

Este aplicativo arroja hasta cuatro opciones distintas de horas en las que puedes irte a la cama de acuerdo a la hora en que quieras despertarte. Según explican medios como Daily Mirror, este sistema trabaja con ciclos de sueño en lugar de la tradicional cantidad de horas.

A diferencia del sistema tradicional por cantidad de horas de sueño, este señala que si una persona no cumple al menos cierta cantidad de ciclos, no descansará bien.

Durante un ciclo de sueño, si una persona se despierta en el momento equivocado, se sentirá cansado aunque haya dormido por muchas horas. La calculadora toma en cuenta los 14 minutos en promedio que demora una persona en alcanzar el sueño naturalmente.

¿Quieres levantarte a las 6 a.m.?

Este suele ser el ideal inalcanzable de muchas personas. Probablemente tú también sueñas con empezar tu día fresco y lleno de energía apenas amanece, pero nunca lo logras ¿A qué hora debes irte a la cama? Según la calculadora, estas son tus horas a escoger: 20:46; 22:16; 23:46

Incluso, si tienes que trasnochar, puedes acostarte a la 1:16. Por otro lado, si quieres levantarte a las 7 a.m., debes irte a dormir a la 21:46; 23:16; 00:46 o a las 2:16 como máximo. Sin embargo, también puedes ingresar una hora más precisa en la que quieras levantarte.

Cumpliendo un mínimo de ciclos completos de sueño, puedes despertarte fresco y listo para un nuevo día.

Por ejemplo, si quieres despertar a las 6:35 a.m., puedes probar yendo a la cama a las 21:21, 22:51, 12:21 o 1:51. Web-Blinds explica que cada ciclo de sueño dura aproximadamente 90 minutos. Una persona cada noche debería pasar por cinco o seis ciclos.

Si uno se despierta a la mitad de un ciclo puede despertar con cansancio y mal humor, caso contrario si uno cumple con los ciclos, lo que se traducirá en un buen despertar. Para consultar más horarios con la calculadora del sueño, puedes ir aquí. ¿Te animas aprobarlo?