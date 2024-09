Daniela Darcourt habló sobre la depresión: “Hace 8 meses quise quitarme la vida”

Hace unos días mediante su tercera edición digital anual, la prestigiosa revista internacional Forbes reveló su lista de “Las 50 Mujeres Más Poderosas” del Perú del 2024, y Daniela Darcourt está entre las más destacadas.

La salsera en una entrevista exclusiva con Andrés Hurtado, se pronunció sobre esta distinción, y manifestó con la humildad que los caracteriza: “Tengo los pies bien puestos sobre la tierra (…) Me he ganado el respeto de la gente, no le debo nada a nadie, solo a mi familia y las personas que trabajan conmigo”.

En otro momento recordó cuando era bailarina clásica desde los 8 años de edad y su dura infancia, “El crecer en una zona de personas emergentes, pocas cuadras del emporio de Gamarra y saber que es no tener que comer en ocasiones, me han hecho ser quien soy”.

LA REVELACIONES DE DANIELA

Durante la entrevista, Daniela habló sobre su depresión y confesó que “Hace 8 meses quise quietarme la vida” y se refugió en Dios. Desde allí ha quedado muy fortalecida y con una Fe intacta para salir adelante todos los días.

No se pierda está reveladora entrevista con la exitosa artista, donde habló de su carrera, su dedicación y esfuerzo diario, sus relaciones amorosas, su familia, la depresión que ha sufrido y su gran amor por Dios.