“Traten de no burlarse de mí”, Andrés Hurtado al querer dominar las tijeras en emblemática danza

El set principal de Sábado con Andrés se vistió de gala con la presencia la majestuosa Danza de Tijeras de la mano de uno se sus más reconocidos exponentes, Andrés “Chimango” Lares y su grupo de danzantes.

Andrés “Chimango” Lares, es una figura destacada del panorama musical peruano, y está de aniversario ya que celebra casi medio siglo de dedicación artística.

Llega a deleitar al público del espacio sabatino tras su exitosa gira por Francia y España, donde deslumbraron con la majestuosa Danza de Tijeras.

Esta danza que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, llega a Sábado con Andrés, causando asombró, y hasta Andrés Hurtado se animó a probar como se domina las pesadas tijeras que usan los danzantes para hacer sus difíciles coreografías.

Fueron los más pequeños, lo nietos de “Chimango”, lo que intentaron enseñarle como hacer sonar las tijeras, pero el conductor de TV no pudo controlarlas, ya que requiere de mucha practica y dedicación.

“Por favor traten de no burlarse de mí, es que no suena nada, no se cómo hacerlo” señaló Andrés, “No me sale, tan difícil es” agregó reconociendo lo sacrificado de esta manifestación de nuestra cultura.