Fossati: “La situación de Guerrero es lamentable desde todo punto de vista"

Hace unas horas, el Club Deportivo Universidad César Vallejo respondió a la carta de renuncia presentada por Paolo Guerrero, que busca desligarse del contrato que firmó con la institución deportiva de la familia Acuña, esto tras los mensajes de extorsión contra su madre, la señora Petronila Gonzales.

Y este tema de alguna manera afecta la carrera deportiva del aún capitán de la Selección Peruana de Fútbol, y su futuro como profesional se ve bastante turbio, a pocos meses que debe ser convocado para formar parte de los encuentros de la Bicolor con miras a la Copa América y los partidos clasificatorios para el próximo mundial de la FIFA.

FOSSATI HABLA SOBRE EL CASO DE PAOLO

El técnico de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, lamentó todo lo que viene ocurriendo con el delantero de la Bicolor, Paolo Guerrero y el club de las Universidad César Vallejo.

"Lamentable desde todo punto de vista. Lamentable por las razones que no puede venir o que piensa que no debe venir. Lamentable con ello, que no tenga un equipo ya. Ahora mirado como técnico de la selección, que no tenga un equipo ya entrenando con un plantel y jugando a la brevedad, eso era para mí lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo", dijo al medio Infobae.

"Él está buscando, de todas formas, mantenerse bien desde el punto de vista físico, que lógicamente no es lo mismo que entrenar con un plantel que entrenar en forma individual. Pero él está haciendo trabajos. De hecho, lo estaba haciendo ahora últimamente con el propio preparador físico de César Vallejo, pero lo sigue haciendo porque me he enterado y espero que de esa forma pueda paliar esta falta de equipo y que ese equipo aparezca a la brevedad en Perú o donde sea" agregó el DT de la Blanquirroja.

Cabe indicar que el técnico uruguayo, destacó que el delantero sigue con los entrenamientos de manera individual lo que lo tendría en forma para una futura convocatoria para los próximos encuentros de la Bicolor.