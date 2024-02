Josetty y Génesis encaran a Andrés por sus duras criticas y cocinan en vivo

Limaron asperezas, tras no asistir al cumpleaños de su padre y aclararon la razón de su distanciamiento.

Nunca les tuvo fe en su participación en un reality de cocina, y es más acertó al vaticinar que sus hijas serían eliminadas en la primera fecha del espacio televisivo.

Andrés Hurtado con la sinceridad que los caracteriza, señaló antes de la participación de sus hijas que “Ellas no saben no freír un huevo”, confirmando que no estaban preparadas para participar en un concurso donde el objetivo sea preparar platos.

El reality de cocina tuvo un inicio lleno de emociones y nuevas figuras, en su sexta temporada, donde las hermanas Josetty y Génesis enfrentaron duras críticas por no cumplir con las expectativas del jurado.

Y tras ser descalificadas, por un plato que ni los miembros del mismo jurado quisieron probar, llegan al ser principal de Sábado con Andrés, para conversar con su padre, quien calificó el plato que prepararon en el reality como “Una porquería”.

Sea testigo de este encuentro que dará mucho que hablar, ya que Andrés está muy solido con ellas ya que prefirieron no asistir al cumpleaños de su padre por participar en el reality de cocina.