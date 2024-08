Luis Advíncula: “A mis 34 ya estoy casi de salida del negocio del fútbol, me retiraría en Cristal”

En cada partido con la camiseta del club Boca Juniors, el peruano Luis Advíncula se supera mostrando un gran nivel, tras superar por completo la lesión en el tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas, no pudiendo jugar con la Bicolor en la última Copa América.

Ahora totalmente recuperado, demostró el gran nivel que ha alcanzado como futbolista tras ser convocado por el entrenador Diego Martínez en la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina.

La hinchada de Boca Juniors en la Bombonera lo ovacionó, tras lograr una asistencia para el primer gol de los ‘Xeneizes’ y le brindó todos sus aplausos antes de salir del campo por una sustitución.

ADVÍNCULA ÍDOLO EN ARGENTINA

Frente al Banfield, el “Rayo” demostró claramente su nivel en la cancha, siendo un jugador crucial tanto en defensa como en ataque para Boca Juniors.

En exclusiva para Sábado con Andrés, no se pierda esta entrevista con Luis Advíncula desde Argentina, que nos cuenta cómo se siente ser un ídolo en el club ‘Xeneize’, donde prensa argentina lo llama “El capitán sin cinta”.

En la entrevista con Andrés Hurtado se sinceró: “No me gusta mucho hablar, pero yo se cuando hacerlo” refiriéndose a la entrevista para el espacio sabatino de Panamericana Televisión.

“El fútbol es muy efímero, es muy ingrato (..) y sé que a mis 34 años ya estoy casi de salida del negocio” manifestó el “Rayo”.

Sobre su actual club señaló: “Boca juniors es el equipo que me ha dado mucho, estoy muy contento de estar acá”.

Sobre las críticas que ha recibido sobre su desempeño en la Blanquirroja, señaló: “Me he matado siempre por la selección, he matado por la Selección Peruana, estoy 14 años con la Bicolor”.

En esta exclusiva entrevista, conozca otras revelaciones de Luis Advíncula con Andrés Hurtado, como su difícil infancia, su comida favorita, la motivación que son sus hijos, y su relación con los compañeros de la Selección Peruana.