Educación sexual en la era digital: claves para hablar con niños y adolescentes sin tabúes

El acceso temprano a internet, redes sociales, videojuegos e inteligencia artificial ha cambiado radicalmente la forma en que niños y adolescentes se exponen a contenidos relacionados con la sexualidad. Frente a este escenario, la educación sexual se vuelve una herramienta clave para prevenir riesgos y promover un desarrollo saludable.

Así lo señaló la psicóloga clínica y especialista en salud sexual Romina Vaccarella, quien explicó que, a diferencia de generaciones anteriores, hoy los menores tienen acceso inmediato a una gran cantidad de información, muchas veces sin filtros ni orientación adulta.

“Ahora los chicos tienen acceso a muchísima información”, afirmó, al advertir que este contacto temprano puede generar confusión si no existe acompañamiento familiar.

Vaccarella sostuvo que, ante situaciones como el consumo accidental de contenido para adultos, la reacción de los padres es determinante. “Lo primero que hay que hacer es tener calma”, explicó, y remarcó que no se debe recurrir al castigo ni al miedo. “Si lo asusta, va a ser peor, va a tener más curiosidad”, señaló.

En ese sentido, recomendó abordar el tema con cariño, afecto y diálogo, entendiendo que la curiosidad forma parte del desarrollo infantil. “El sexo es algo que de todas maneras lo van a averiguar”, indicó, por lo que enfatizó la importancia de que la información provenga del hogar y no de fuentes externas.

La especialista también alertó sobre los riesgos asociados a los videojuegos y plataformas virtuales, donde los menores interactúan con personas desconocidas mediante avatares. “Las primeras conversaciones con personas extrañas podrían estar ocurriendo a través de estos muñequitos de los videojuegos”, advirtió, subrayando la necesidad de supervisión.

Vaccarella recordó que la educación sexual debe abordarse de forma natural y progresiva, dejando de lado tabúes, prejuicios o vergüenzas de los adultos. “Estamos en otro momento de la vida, en la era digital”, afirmó, y agregó que hoy los dispositivos electrónicos forman parte cotidiana de la infancia.

Finalmente, insistió en que la comunicación y la confianza son las principales herramientas para proteger a niños y adolescentes. “Lo que no van a aprender con nosotros los papás, igual lo van a aprender por otro lado, y no queremos que lo hagan de una manera equivocada”, concluyó.